محمد بن راشد: مشاريع التطوير العمراني الكبرى تعزز استراتيجيتنا التنموية والاستعداد للمستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مشاريع التطوير العمراني الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع الإمارات، تعزز استراتيجياتنا التنموية في مختلف القطاعات، وتدعم استعدادنا للمستقبل في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علاوة على كونها تعبّر عن مدى الوعي باحتياجات المرحلة المقبلة، بما في ذلك البنى التحتية والقواعد التنظيمية القادرة على تلبية الطلب المتنامي على ما توفره الدولة من خيارات ومحفزات داعمة للأعمال، لترسخ بذلك مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.

جاء ذلك، خلال حضور سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، إطلاق مشروع «مجمع أبراج الإمارات للأعمال» بتكلفة خمسة مليارات درهم، وتنفذه «دبي القابضة» في المنطقة الواقعة بين شارع الشيخ زايد وشارع السعادة، وعلى مقربة من مركز دبي المالي العالمي، والذي يشكل عند اكتماله وجهة أعمال متكاملة في قلب دبي.

وقال سموه «إن دولتنا تواصل، بقراءة واضحة للمستقبل ومتطلباته، نهجها في تهيئة البيئة الملائمة التي تكفل لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص فرص النمو والازدهار بحلول مبتكرة وعصرية، تواكب تطلعات المستثمرين، وتعينهم على ممارسة أعمالهم في المنطقة، انطلاقاً من دولة الإمارات التي ترسخ يوماً تلو الآخر مكانتها كنقطة محورية أمام الاستثمارات العالمية للنفاذ لسوق ضخمة، يناهز تعداد سكانها قرابة ملياري نسمة».

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مجسم وخطط المشروع، واستمع إلى شرح مفصَّل عن مكوناته المختلفة، قدَّمه عبدالله أحمد الحباي، رئيس «دبي القابضة»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من قيادات «دبي القابضة»، إذ تضمن العرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمجمع الذي يوفر بيئة داعمة لمجتمع الأعمال، في ضوء ما تقدمه إمارة دبي من بيئة قانونية وتنظيمية، تعتمد أرقى معايير النزاهة والشفافية العالمية.