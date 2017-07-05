البعثة التجارية الإماراتية تختتم جولتها في جنوى ‬الإيطالية

دبي (الاتحاد)

اختتمت ‬بعثة ‬الدولة ‬التجارية ‬برئاسة ‬معالي ‬المهندس ‬سلطان ‬بن ‬سعيد ‬المنصوري ‬وزير ‬الاقتصاد ‬أولى ‬محطات ‬جولاتها ‬ضمن ‬زيارتها ‬الرسمية ‬إلى ‬منطقة ليجوريا «‬الريفيرا ‬الإيطالية» ‬وجنوب ‬فرنسا، ‬والتي ‬تنظمها ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬بالتعاون ‬مع ‬وزارة ‬الاقتصاد، ‬مؤخراً.

وشهدت المحطة الأولى عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات في مدينة جنوى، بدأت بعقد اجتماع خاص مع حاكم منطقة ليجوريا معالي جيوفاني توتي، وتنظيم طاولة نقاش مستديرة مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين، إضافة إلى القيام بزيارتين ميدانيتين إلى كلٍّ من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا ومجمع العلوم والتقنية.

وبحث وفد البعثة التجارية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع حاكم ليجوريا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها، بما يحقق للدولتين التقدم والرقي، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات الثنائية.

قال معاليه إن إيطاليا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، كما تعد الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا ، وهو ما تترجمه المعدلات المتنامية لحجم التجارة الخارجية بين البلدين، إذ سجل التبادل التجاري غير النفطي نحو 8.2 مليار دولار خلال عام 2016، مرتفعاً من 7.8 مليار دولار خلال 2015. فيما يرتبط البلدان بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات حيوية عززت من التسهيلات والحوافز المقدمة لرجال الأعمال وفتح الأسواق أمام المستثمرين بالاتجاهين ، مؤكداً أن الإمارات وإيطاليا يتمتعان بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة .