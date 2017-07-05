فيتل يفلت من عقوبات إضافية

باريس (أ ف ب)

أفلت سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل من أي عقوبات إضافية على خلفية اصطدامه المتعمد بمنافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد الماضي خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا- 1، التي أقيمت في حلبة باكو، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

وجاء القرار بعد جلسة جمعت فيتل ومدير فريق فيراري ماوريتسيو أريفابيني برئيس «فيا» الفرنسي جان تود ومسؤولين كبار آخرين من الاتحاد الدولي، لمناقشة ما حصل في 25 يونيو في سباق حلبة باكو الذي كان دراماتيكياً، حيث تخلله دخول سيارة الأمان ثلاث مرات، وإيقاف مؤقت في اللفة 22 لإزالة حطام على الحلبة جراء عدد من الاصطدامات.

وفرض منظمو السباق عقوبة توقف في الحظيرة لعشر ثوان على فيتل بسبب «القيادة الخطرة» في أعقاب ذلك وأوقف السباق بموجب «العلم الأحمر» لبعض الوقت، ولم يستفد هاميلتون من خروج فيتل لتأدية العقوبة، إذ إنه اضطر أيضاً إلى دخول حظيرة فريقه لتعديل إحدى أدوات السلامة المرتبطة بعنقه، ما أدى إلى تأخيره بشكل إضافي.

وإلى جانب عقوبة التوقف في خط الحظائر لعشر ثوان، أضيفت 3 نقاط جزائية إلى سجل السائق الألماني الذي دخل سباق باكو ومعه 6 نقاط جزائية.

وأكد بيان الاتحاد الدولي أنه، وبعدما راجع سائق فيراري ما حصل، اعترف بأن المسؤولية بأكملها تقع على عاتقه، معتذراً في الوقت ذاته عما بدر منه.

وعرض فيتل بأن يكفر عن ذنبه بتخصيص جزء من وقته الخاص من أجل تثقيف السائقين الشبان، وارتأى الاتحاد الدولي أنه «على ضوء هذه التطورات، قرر رئيس فيا جون تود أنه في هذه الحالة يجب إغلاق الملف»، لكنه شدد على ضرورة ألا يتكرر ما حصل «لأنه إذا تكرر مثل هذا السلوك ستحول القضية مباشرة إلى محكمة فيا الدولية لمزيد من التحقيق».

ورغم العرض الذي تقدم به السائق الألماني بتخصيص جزء من وقته من أجل تثقيف السائقين الشبان، قرر تود عدم إدراج فيتل في أي من نشاطات وإعلانات مروجة للسلامة المرورية، مشيراً إلى أنه ورغم الضغط الذي يعاني منه الرياضيون في الرياضات الكبرى والتوتر الناجم عن ذلك «فإن دور كبار الرياضيين هو التعامل مع هذا الضغط بهدوء والتصرف بطريقة لا تحترم أنظمة الرياضة فحسب، بل تليق بالمكانة العالية التي يتمتعون بها (الرياضيون)».

وأشار بيان «فيا» إلى أنه قلق من تداعيات ما قام به فيتل في باكو على الشبان.