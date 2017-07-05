تشامبليس بطل المونديال الجوي في «الدانوب»

دبي (الاتحاد)

توج الأميركي كيربي تشامبليس بلقب سباق ريد بُل الجوي الذي أقيم في بودابست بفوز مستحق في جولة بودابست لبطولة العالم، فيما تألق الكندي بيت ماكلويد وحل ثانياً، واحتفظ الياباني يوشيهيدي مورويا بصدارة الترتيب الإجمالي بحلوله في المركز الثالث.

وصعد تشامبليس إلى منصة التتويج 6 مرات، محققاً المركز الأول مرتين في الجولة التي استضافت السباق منذ العام 2003.

واحتشد ما يقارب 110 آلاف متفرج على ضفتي نهر الدانوب لرؤية الطيارين محلقين على علو منخفض من تحت جسر تشين، وأبهر تشامبليس جمهور الحدث باستعراض رائع وسجل زمناً وقدره 1:00:632 ثانية بفارق ضئيل بلغ 0.108 من الثانية عن منافسه ماكلويد وجاره من أميركا الشمالية، وصعد مورويا على المنصة للمرة الثالثة على التوالي من خلال تحقيقه المركز الثالث، وكان قد حقق الفوز في كل من سان دييجو وتشيبا.

وتعتبر بودابست نقطة منتصف الموسم وقد تركت علامة فارقة، حيث شهدت قفز تشامبليس خمسة مراكز ليحتل المركز الرابع في ترتيب البطولة مع بقاء أربعة سباقات، في المقابل، حافظ مورويا على صدارة الترتيب بفارق بسيط، حيث يملك 39 نقطة مقابل 37 نقطة للتشيكي مارتن سونكا، الذي حل رابعاً في سباق بودابست، وانتقل ماكلويد للمركز الثالث في الترتيب العام، وتعرض حامل اللقب الألماني ماثياس دولديري لعقوبة عدم إنهاء السباق في الجولة الأولى متراجعاً إلى المركز السادس، بفارق كبير عن المتصدر مورويا بلغ 16 نقطة.

وقال تشامبليس الذي يعود فوزه الأخير للعام 2008: هذا الانتصار هو نتيجة الجهد الذي بذله الفريق، وأود أن أشكرهم، لقد ارتكبت خطأ في تشيبا وطلب مني المدرب أن لا أكرره في بودابست، لذلك عملت على خوض هذه الجولة بسلاسة ودون أخطاء وفي زمن سريع، لقد نجح الأمر.