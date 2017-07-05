«الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق «صيف الخير»



تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017 دبي (الاتحاد) أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن فتح باب التسجيل في المركز الصيفي التابع له، والمزمع بدايته منتصف يوليو الحالي ولنهاية أغسطس المقبل للجنسين من عمر 7 إلى 12 سنة، بالتعاون مع مراكز الأطفال بالشارقة، وذلك للمواطنين والمقيمين تحت شعار «صيف الخير». ويضم المركز كل أنشطة رياضات الدفاع عن النفس، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وبإشراف نخبة من المدربين المؤهلين، والتسجيل متاح للجميع من خلال المقر الرئيسي للنادي بمنطقة الجزات، وكذلك من خلال مراكز الأطفال في كل من الحيرة والخالدية والبطائح وحلوان.