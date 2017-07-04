الجو جيتسو يتصدر أنشطة الصيف في الذيد

الذيد (الاتحاد)

أعلن نادي الذيد الرياضي عن بدء البرنامج الوطني للنشاط الصيفي «صيفي بلادي» الذي يتضمن أنشطة وفعاليات جديدة تتصدرها لعبة الجو جيتسو والكاراتيه، الرماية، السباحة، كرة القدم، وتنس الطاولة، فضلا عن المسابقات التراثية والشعبية والرحلات المختلفة منها الترفيهية والعلمية والثقافية والتراثية، بالإضافة إلى الأنشطة النوعية منها رحلة العمرة للمتميزين ودورات صغيرة في مصانع وورشات مهنية متخصصة كالتجارة والصناعة والطاقة المتجددة والبيئة.

وأعلن خليفة سلطان الجاري أمين السر العام أن النادي خصص مركز أنشطة للفئات العمرية الصغيرة من 8 إلى 12 سنه بنين وبنات يتضمن أنشطة وبرامج وفعاليات تناسب هذه الفئة العمرية والتي سيشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين، ويتم هذا البرنامج بالتنسيق مع برنامج مجلس الشارقة الرياضي الذي يقدم الدعم السنوي للأنشطة الصيفية، وستتم المشاركة بجميع السباقات والبطولات المجتمعية التي يطرحها المجلس الرياضي ضمن خطته للبرامج الصيفية.

وسيتم استقبال الراغبين بالمشاركة بالصالة الرياضية بنادي الذيد وتم تحديد الأعمار السنية من 13- 18 عاما، وسيتم تسجيل المشاركين ابتداء من اليوم بمقر النادي.