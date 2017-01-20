فرار الميليشيات وتقدم الشرعية صوب ميناء «المخا»

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

واصلت القوات اليمنية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي تقدمها باتجاه ميناء «المخا» المطل على البحر الأحمر غرب محافظة تعز، في حين ارتكبت الميليشيات مجزرة جديدة بحق الأهالي بعد قصف الأحياء السكنية في تعز. وكثفت القوات الحكومية قصفها المدفعي على مواقع الميليشيات في منطقة «واجحة» ومحيطها بينما نفذ طيران التحالف العربي 4 غارات على تجمعات وتحصينات للانقلابيين في المنطقة، و7 غارات على أهداف في المخا الواقعة على بعد 75 كيلومتراً شمال مضيق باب المندب. ودمرت الغارات الجوية تعزيزات ومعدات عسكرية بينها مدافع و4 مركبات، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

وقال مسؤولون في الجيش والمقاومة الشعبية، إن قوات الحكومة باتت على بعد 15 كيلومتراً من ميناء «المخا» الذي يستخدمه الحوثيون في الحصول عى شحنات الأسلحة المهربة ويعد واحدا من ثلاثة منافذ بحرية رئيسة لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وأكدوا المسؤولون فرار الميليشيات من مواقعها في ساحل المخا في ظل «التقدم الكبير لقوات الشرعية المدعومة ببوارج وطائرات التحالف العربي» التي شنت بالتزامن غارات على أهداف عسكرية للحوثيين في بلدتي «الوازعية ومقبنة» غرب محافظة تعز.

ومع استمرار تقدم الجيش في الساحل الغربي ضمن عملية «الرمح الذهبي» التي انطلقت في السابع من يناير الجاري، تواصل قوات الشرعية التضييق على الميليشيات في معاقلها الرئيسة في شرق مدينة تعز عاصمة المحافظة. وقتل مسلحان حوثيان وجرح آخران أمس، بهجوم مسلح للقوات الحكومية على موقعهم في محيط معسكر التشريفات شرقي المدينة، بحسب مصدر مسؤول في المقاومة الشعبية. كما قتل مسلحان حوثيان ودمرت مركبتهما في كمين نصبته المقاومة في منطقة «الحسينية» ببلدة ذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط البلاد.