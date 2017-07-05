عمرو عبيد (القاهرة)

فازت ألمانيا بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخها، لتجمع بين ألقاب كل البطولات العالمية الكبرى، وخلال 5 مباريات خاضها منتخب المانشافت في كأس القارات سجل لاعبوه 12 هدفاً بمعدل 2.4 هدف في كل مباراة وهم أصحاب خط الهجوم الأقوى في نسخة روسيا 2017 قبل منتخب البرتغال الذي أحرز 9 أهداف مقابل 8 أهداف للمكسيك، في حين كان المنتخب التشيلي هو أقل الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية تسجيلاً للأهداف، حيث هز الشباك 4 مرات فقط في خمس مواجهات احتفظ خلالها «لا روخا» بشباكه نظيفة في مرتين مقابل ثلاث مباريات بلا أهداف في مرمى السليساو بطل أوروبا، لكنها لم تكن كافية للفريقين الكبيرين للفوز باللقب أمام منتخب ألماني سجل أهدافاً في كل مبارياته.

في حين كانت دفاعات تشيلي والبرتغال وروسيا الأكثر صلابة

تم تسجيل 43 هدفاً في 16 مباراة بمعدل 2.7 هدفاً في المباراة بفارق ضئيل جداً عن المعدل التهديفي الذي آلت إليه مواجهات الدور الأول من البطولة، ولم يخسر المنتخبان الألماني والبرتغالي أي مباراة، حيث خرج بطل أوروبا من الدور قبل النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي مع «لا روخا» الذي تعرض لهزيمة وحيدة كانت على يد المانشافت في المباراة النهائية.

واحتل خط هجوم المنتخب النيوزيلندي المركز الأخير في هذا الترتيب، بعدما سجل هدفاً واحداً فقط خلال ثلاث مباريات، في حين اهتزت شباكه 8 مرات بمعدل 2.6 هدف في كل مواجهة وهو المعدل الأكثر سلبية، رغم أن المنتخب المكسيكي قد تلقى 10 أهداف في خمس مباريات وهو خط الدفاع الأضعف رقمياً، لكن بمعدل هدفين في مرماه خلال كل مواجهة!