موراتا على أبواب «يونايتد» مقابل 70 مليون يورو

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن انتقال النجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا لاعب ريال مدريد إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد بات وشيكاً، إذ إن صحيفة «آس» الإسبانية كشفت النقاب عن التوصل إلى ثمة اتفاق بعد أن أبدت إدارة «الشياطين الحمر» استعدادها لدفع مبلغ 70 مليون يورو للنادي الملكي الذي وافق على هذا الرقم بعد أن كان متمسكاً في وقت سابق بمبلغ 90 مليون ثم خفضها إلى 80 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن موارتا في طريقه للتوقيع على العقد النهائي خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أن الناديين باتا قاب قوسين أوأدنى من الاتفاق على كل البنود.

وأضافت الصحيفة: البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يأمل في أن يكون موراتا مع الفريق قبل يوم 9 يونيو الجاري ليلحق بمعسكر الإعداد استعداداً لبداية الموسم.

وكان موراتا قد أشار في حديث أدلى به مؤخراً إلى أنه يفضل أن تكون وجهته القادمة في حالة رحيله هذا الصيف من النادي الملكي إلى إنجلترا وليس لأي بلد آخر، وقال: نعم، أنا أعشق إيطاليا وزوجتي منها ولكن إذا كان ينبغي أن أرحل من إسبانيا ذات يوم فسيكون ذلك للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أنا واثق من ذلك.