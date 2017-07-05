«الأبيض الأولمبي» يواجه «الأخضر» في الودية الثانية الليلة

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي في التاسعة والنصف من مساء اليوم مباراته الودية الثانية أمام مضيفه المنتخب السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض «الملز»، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 والمقررة بالصين.

ويلعب منتخبنا في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة التي تستضيفها العين خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو أمام منتخبات أوزبكستان، لبنان، نيبال، في المقابل يخوض «الأخضر» التصفيات الأولمبية ضمن المجموعة الثانية في الرياض، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، والبحرين، وأفغانستان.

وستكون مباراة الليلة المواجهة الثانية للأبيض أمام مضيفه السعودي خلال 48 ساعة، بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الودية الأولى أمس الأول على ذات الملعب، وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بوساطة اللاعب حمدان الشمراني في الدقيقة الثانية من شوط المباراة الأول، قبل أن يعود الأبيض الأولمبي في الحصة الثانية بصورة أفضل ونجح في إدراك التعادل بوساطة مهاجمه أحمد الهاشمي في الدقيقة 76.

وأقيمت التجربة الودية الأولى بين المنتخبين والتي أدارها الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، بمساعدة فيصل القحطاني وعمر الجمل، وخالد الطريس رابعاً، بعيداً عن أعين وسائل الإعلام والجمهور بطلب من الأجهزة الفنية في المنتخبين، وذلك لتوفير المزيد من السرية والخصوصية على التحضيرات استعداداً لانطلاقة التصفيات الآسيوية.