مقتل 20 رجل إطفاء بانهيار برج في العاصمة الإيرانية

ستاركريم طهران (وكالات)

قتل أكثر من 20 رجل إطفاء بانهيار أقدم ناطحة سحاب في إيران بعد اشتعال النار فيها في وسط طهران أمس، بحسب رئيس بلدية المدينة باقر قاليباف. وصرح قاليباف للتلفزيون الرسمي «حتى الآن لقي أكثر من 20 من زملائنا في جهاز الإطفاء حتفهم أثناء إنقاذهم الآخرين». وذكر التلفزيون الرسمي أن نحو مئتي رجل إطفاء تم استدعاؤهم حين اندلعت النيران في أحد أوائل المباني الشاهقة التي شيدت في طهران في ستينيات القرن الماضي.

من جهته، أفاد رئيس أجهزة الطوارئ في طهران بأن سبعين رجل إطفاء على الأقل أصيبوا بجروح أثناء محاولتهم إخلاء المبنى. وقال رجل إطفاء ناج: «أعتقد أن نحو 40 أو 50 شخصا لا يزالون عالقين في الداخل». وأضاف «كنت في الداخل وفجأة شعرت بالمبنى يهتز وأنه على وشك الانهيار فجمعنا زملاءنا وخرجنا، وبعد دقيقة انهار».

وأظهرت صور مرعبة النيران تشتعل في الطوابق العليا للمبنى الذي أطلق عليه اسم «بلاسكو» وشيد في 1962 ويضم مركزاً تجارياً ومشاغل لصنع الملابس، قبل انهياره بقليل.

وظهر الهيكل المعدني للمبنى منحنياً نحو الأرض فيما ضربت نحو مئة سيارة إطفاء وعشرات سيارات الإسعاف طوقا حول المكان.

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بإجراء تحقيق فوري في أسباب الحادث الذي وصفه بـ«المؤسف والمحزن».

أما المتحدث باسم البلدية شهرام غيل آبادي فقال «حذرنا أصحاب المبنى أكثر من ثلاثين مرة من أنه غير آمن، لكنهم للأسف لم ينصتوا».

وشيد المبنى رجل الأعمال الإيراني اليهودي حبيب الله القانيان الذي تم إعدامه بعد الثورة الإسلامية في 1979.

ويعتقد أن الحريق بدأ من الطابق التاسع قبل أن يمتد سريعا إلى المشاغل في الطوابق العليا.