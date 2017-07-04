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نباتي يرث مزرعة فيتبرع بأبقاره لتعيش كحيوانات أليفة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017

رويترز

واجه بريطاني من المؤيدين بقوة للامتناع عن أكل اللحوم معضلة أخلاقية عويصة عندما ورث عن أبيه مزرعة للحوم الأبقار في وسط إنجلترا عام 2011 إذ كيف سيتمكن من مباشرة إدارة عمل الأسرة دون الإخلال بمبادئه؟

واتخذ البريطاني، ويدعى جاي وايلد، قرارا غير مألوف هذا العام لحل الأزمة حيث تبرع بقطيع المزرعة -الواقعة في ديربيشير- إلى مأوى للحيوانات. ويتكون القطيع من 63 رأس ماشية كانت ستجلب 45 ألف جنيه استرليني (58250 دولارا) لو بيعت من أجل لحومها.

وقال وايلد، في مقابلة تلفزيونية، إنه "من الصعب تربية الحيوانات لعامين أو ثلاثة أعوام والقرب منها ثم إرسالها للذبح. بدا الأمر وكأنه خيانة لها".
ويرى وايلد أن أبقاره لديها مشاعر ويمكنها الإحساس بأنها ستذبح.

وبعد التبرع بالقطيع، قال وايلد إنه يخطط لإعادة تركيز العمل في مزرعته على زراعة الخضروات العضوية والمحاصيل دون مشاركة أي حيوان.
ويستقر القطيع الآن في مأوى "هيلسايد" للحيوانات بالقرب من فريتنهام حيث ستعيش الأبقار ما بقي من حياتها كحيوانات أليفة.
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