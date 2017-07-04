جسر زجاجي شاهق يحطم الأرقام القياسية

يقود جسر أرضيته زجاجية السياح على ارتفاع أكثر من 120 متراً فوق هاوية على طرف جرف صخري في جنوب غرب الصين...ويُنصح الذين يعانون من الدوار بعدم الاقتراب منه.

ويمتد الجسر على طول 69,6 متراً ويقع في شونغكينغ وقد أدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعلى جسر في العالم من دون دعامة أرضية إذ هو مثبت بكابلات فقط.



ويمكن لثلاثين شخصا كحد أقصى أن يقفوا عليه في الوقت ذاته.



وهو يقع على ارتفاع 123 متراً وقد دشن في الأول من أبريل في منتزه وانشينغ للعصر الاوردوفيسي.

ويتخذ الجسر شكل الرقم 7 ويوفر للزوار منظراً رائعاً يثير الدوار.



وتتنافس المواقع السياحية الصينية على جذب الزوار وباتت الجسور الزجاجية الشفافة منتشرة في المحميات الجبلية في البلاد.

وقد دشن العام الماضي جسر زجاجي يمتد على 430 متراً على ارتفاع 300 متر في إقليم هونان في وسط الصين.



وقد أقفل مؤقتاً بسبب التدفق الكبير للزوار.