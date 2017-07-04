دجاجات تعطل حركة السير على طريق سريع

ذاقت آلاف الدجاجات طعم الحرية العابرة وعطلت حركة السير على طريق سريع في النمسا، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما سقطت من شاحنة نقل.

وعانت فرق الإنقاذ لتتمكن من إلقاء القبض على الدجاجات، التي انتشرت على أكثر من مئة متر، على ما ذكرت الشرطة.



وقد نفق الكثير منها عند سقوط الحمولة التي كانت تنقل حوالي سبعة آلاف دجاجة في صناديق.



وأدت العملية إلى إقفال الطريق السريع الذي يربط فيينا بلينتس في شمال البلاد، مؤقتاً خلال ساعة الذروة الصباحية ما أدى إلى أزمة سير امتدت على 14 كيلومترًا وكانت لا تزال مستمرة بعد ساعات على الحادث.