دولة الإرهاب تلجأ إلى إسرائيل للدعاية المضادة

دبي (الاتحاد)

أدان تقرير لموقع «قطريليكس» الحكومة القطرية باستغلال عمال إنشاءات المباني الخاصة بمونديال 2022، والمقرر في دولة قطر، وكشف التقرير مزيداً من الممارسات الوحشية للحكومة القطرية التي تسعى نحو تحقيق أحلامها في نيل شرف تنظيم المحفل العالمي الأهم على حساب أرواح ودماء العمال، الذين يواجهون ظروف عمل صعبة.

وألمح التقرير إلى تصاعد موجة الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المنظمة للمونديال، بشأن معايير الأمان في مواقع بناء الملاعب.

وبعيداً عن أرواح ودماء العمال، تورطت الحكومة القطرية أيضاً في دعم الشخصيات والكيانات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى قرار دول عربية منها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأزهقت أعمال بناء ملاعب مونديال 2022 أرواح العديد من العاملين، ويبدو البريطاني زاك كوكس هو الأشهر، بعد سقوطه من بناء المنصة العالية لملعب خليفة الدولي مطلع العام الجاري.