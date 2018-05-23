الصدر يدعو لمساندة العراق لنبذ «الطائفية والمحاصصة»



تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 بغداد (د ب ا) دعا الزعيم العراقي مقتدى الصدر أمس، المجتمع الدولي إلى زيادة دعم ومساندة العراق بما يمكنه من الخروج من نفق الطائفية و«المحاصصة المقيتة»، ومنع التدخل في ملف الانتخابات حكومياً وإقليمياً. وقال الصدر خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق يان كوبيتش «إن رؤيتنا للمرحلة القادمة أنها نابعة من رغبة جماهيرية وضرورة المرحلة... لأن الشعب العراقي قد عانى الكثير من الفساد وسوء الخدمات على أن يكون القرار وطنياً عراقياً». وأضاف «نشدد على أهمية زيادة دعم ومساندة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لخروج العراق من نفق الطائفية والمحاصصة المقيتة، ومنع التدخل في ملف الانتخابات، وضرورة تقديم الدعم في المجال الإنساني والخدمي في المناطق المحررة، وبالأخص مدينة الموصل ومساهمة المنظمات الدولية على أخذ العراق وضعه الطبيعي في العيش الحر الكريم».