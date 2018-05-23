الاستثمارات القطرية والإيرانية تنتظر رياح العقوبات الأميركية

القاهرة (وكالات)

كشفت مصادر متعددة أمس أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد شركات إيرانية، ستنعكس بشكل كبير على قطر خلال الفترة المقبلة، في ظل التعاون الوثيق بين الجانبين بعد مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة. وقالت المصادر إن هناك مخاوف قطرية بشأن مستقبل شركات في الدوحة تحولت ملكيتها إلى مستثمرين إيرانيين، قد تطالهم العقوبات الأميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي. وأضافت أن بعض الشركات القطرية والأوروبية الكبرى التي كانت سارعت بعد توقيع الاتفاق إلى العمل مع إيران، تجد نفسها الآن مجبرة على الاختيار بين مواصلة الاستثمار هناك أو التجارة مع الولايات المتحدة. ولفتت إلى أن قطر سعت لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إيران على مختلف الصعد، خاصة لجلب الاستثمارات الإيرانية وتغيير وجهة مستثمرين إيرانيين من أماكن أخرى في الخليج إلى الدوحة، كما أنها بحثت عن فرص للمستثمرين القطريين في إيران، في أعقاب المقاطعة، التي شهدت ظهور البضائع الإيرانية في السوق القطرية.