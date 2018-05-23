فضائح الرشاوى القطرية في أميركا تتوالى فصولاً

دينا محمود (لندن)
لا تزال تتكشف يوماً بعد آخر المزيد من فضائح قطر للتسلل بالرشاوى والصفقات المشبوهة إلى أروقة الإدارة الأميركية، وذلك في إطار مساعيها المستميتة لحمل البيت الأبيض على اتخاذ موقف داعم لـ«نظام الحمدين» في أزمته الحالية مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي شارفت على إنهاء عامها الأول.
وبين تقريرٍ صحيفة «وول ستريت جورنال» الذي أشار إلى مباحثاتٍ سرية بين وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني (نائب رئيس جهاز قطر للاستثمار) ورجل الأعمال الأميركي فرانكلين إل. هيني أحد أبرز المستثمرين الداعمين لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما أُغلِقت أمام الدوحة أبواب صهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي رفض الحصول على رشوة بصورة دعمٍ مالي، لشركةٍ عقاريةٍ متعثرة تمتلكها أسرته، وتقرير «ديلي ميل» البريطانية عن اجتماع الدبلوماسي والمسؤول الاستثماري القطري السابق أحمد الرُميحي في «برج ترامب» بنيويورك في ديسمبر عام 2016 بأعضاء الفريق الانتقالي لترامب، إضافة إلى ما تكشف عن حضوره حفلين رسميين للمنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة الأول في نوفمبر 2017 والثاني في يناير 2018، وكشف ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق لترامب، عن رفضه محاولات قطرية للاجتماع به، كجزء من جهود واسعة للتقرب من الإدارة الأميركية.
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وقال موقع «بلومبرج» في تقريرٍ للصحفية «ستيفاني بيكر»، إن الولايات المتحدة تشهد في الوقت الراهن تدقيقاً متزايداً على الجهود التي بذلتها دولٌ شرق أوسطية في مسعى لتغيير توجهات إدارة ترامب، وذلك في تلميحٍ لا يخفى إلى قطر التي خصصت على مدار الشهور القليلة الماضية ميزانيةً باهظةً، بلغ حجمها 1.7 مليار دولار على الأقل شهرياً، للإنفاق على حملاتها الدعائية الرامية لكسب دعم القوى السياسية والاقتصادية المؤثرة في الدولة الأكبر في العالم.
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وجاء هذا التحرك القضائي من جانب رجل الأعمال الأميركي عقب نشر «أسوشيتدبرس» قبل أيام، تقريراً مطولاً اتهمت فيه بريودي بإقناع البيت الأبيض باتخاذ موقفٍ حازم بشدة حيال قطر، في الأشهر الأولى من المقاطعة المفروضة عليها، والتي شارفت على إكمال عامها الأول. وأشارت إلى أن الاستدعاء القضائي الأخير يشكل جزءاً من الدعوى التي رفعها «بريودي» أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في مارس الماضي، واتهم فيها النظام القطري بالوقوف وراء عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها، انتقاماً من مواقفه المناوئة لها، وتنديده المستمر بتمويلها للجماعات الإرهابية.
واتهم القيادي الجمهوري قطر بـ«قرصنة رسائل بريد إلكتروني وتزوير مستندات، والضلوع في أنشطة تجسس»، وهو ما اعتبره «بريودي» في دعواه بمثابة «عملية استخباراتية عدائية» اضطلعت بها الدوحة «على التراب الأميركي ضد أميركيين»، قائلاً إن هذا النشاط المعادي شمل كذلك زوجته، التي سبق أن اتهمت قطر بدورها بأنها «دولةٌ راعيةٌ للإرهاب». وقال إن لديه «أدلةً جنائية لا يمكن دحضها، تربط قطر بهذا الهجوم غير القانوني (أو بعبارة أخرى) عملية التجسس، التي استهدفت مواطناً أميركياً ذا حيثية على أراضي الولايات المتحدة».