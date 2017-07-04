محمد بن راشد يعتمد منهجية إحالة موظفي «حكومة دبي» إلى التقاعد

دبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله)، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2017 باعتماد منهجية إحالة موظفي حكومة دبي إلى التقاعد، بهدف تحقيق مبادئ العدالة والمُساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والمحافظة على الحقوق التقاعدية لهم.
ونصّ المرسوم على أن تُشكّل لدى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لجنة تُسمّى «لجنة دراسة طلبات الإحالة إلى التقاعد»، تُؤلّف برئاسة ممثل عن دائرة الموارد البشرية، وعضوية ممثلين عن دائرة المالية، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أن تتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها.
|
وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كذلك مُتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك إحالة التوصية الصادرة بالموافقة على إحالة الموظف إلى التقاعد إلى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتقوم بإعداد التشريع اللازم بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتماده.
|
ويُصدِر مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.