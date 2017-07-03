ذكر جاموس يقتل مدربه

هانوي (د ب أ)

تم إلغاء مهرجان لمصارعة الجاموس في شمال فيتنام بعد أن تعرض أحد المدربين للنطح حتى الموت من قبل الحيوان الذي ينافس به، مع خضوع ذكر الجاموس القاتل لاختبار المنشطات، حسبما أفاد الإعلام المحلي أمس الاثنين.

وذكر موقع «فيتنام إكسبريس» الإخباري، أن مهرجان «دون سون»، الذي يقام سنوياً في ميناء هايفونج، تحول إلى مسرح لمأساة السبت الماضي، بعد أن لقي «دينه فان هيونج» حتفه على يد ذكر الجاموس الذي يدربه.

ورغم إصابة المدربين أحياناً، فهذه أول مرة يتم فيها تسجيل حالة وفاة منذ استئناف المهرجان عام 1989.

وتمت السيطرة على ذكر الجاموس الذي قتل هيونج بعد الحادث وإخضاعه لاختبارات المنشطات بسبب الاشتباه بأنه تم إعطاؤه منشطات لتحسين أدائه.