انتشار خطف الشابات للزواج منهن في قرغيزستان

قرغيزستان (أ ف ب)

خطف الشابات للزواج منهن، عادة معروفة باسم «الا-كاشو» (خذ واركض) في قرغيزستان، على غرار دول أخرى في آسيا الوسطى والقوقاز. فقد مضت ثلاث سنوات والدموع لا تزال تنهمر من عيني غولجان توردوباييفا ولا تقدر على لجمها، وهي تستذكر اليوم الذي خطفها فيها رجل مجهول ليرغمها على الزواج منه.

وتقول توردوباييفا «كان قصير القامة نسبياً.. وباستثناء ذلك لا أذكر الشيء الكثير عنه.. ولم يسبق لي أن التقيته».

وتمكنت الشابة من الفرار من منزل خاطفها ولم تره مجدداً، إلا أن كثيرات لسن محظوظات مثلها.

وتفيد الأمم المتحدة أن أكثر من 12 ألف امرأة وفتاة يخطفن سنوياً في قرغيزستان.

وتقول تاتيانا زيلينسكايا، إحدى فنانات مشروع «سرقوني في يوم من الأيام».