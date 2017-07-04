«مقهـى للجـرذان» في مجمع «سان فرانسيسكو دانجن» السياحي

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

افتتح خلال عطلة نهاية الأسبوع مقهى جديد في سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة) يحمل اسم «رات كافيه» (مقهى الجرذان). وقد فتح هذا المقهى أبوابه السبت الماضي، وهو يوفر للزبائن إمكانية تناول طعام فطور تقليدي مع معجنات وقهوة وشاي فضلًا عن اللعب مع حفنة من الجرذان.

ويقع المقهى ضمن مجمع «سان فرانسيسكو دانجن» السياحي الضخم الذي يأخذ الزائر في رحلة عبر تاريخ المدينة القاتم من سجن الكاتراز إلى العنف والجشع اللذين شهدتهما مرحلة حمى الذهب. وقد أتت فكرة المقهى من وباء الطاعون الذي ضرب المدينة في مطلع القرن العشرين ويتم التطرق إليه في إطار هذا المجمع. وقال أحد المسؤولين بالمجمع «نروي قصة الطاعون الدبلي الذي ضرب سان فرانسيسكو وأردنا أن نقوم بشيء مميز بهذا الخصوص».

وأوضح «فكرنا بإحياء الجرذان وتوفير فرصة للضيوف للاقتراب من هذه الجرذان، الخالية من الطاعون بطبيعة الحال». ويكلف طعام الفطور في المقهى 50 دولاراً. وقد حجز عشرات الأشخاص أماكنهم في وجبتي فطور يمكنهم خلالهما التفاعل مع ستة إلى ثمانية جرذان، وهم يتناولون الطعام. ومن المقرر تنظيم وجبات فطور أخرى مماثلة في المستقبل. وقالت ناطقة باسم المجمع كريسي ريفز، إن البطاقات لوجبتي الأول من يوليو والثامن من الشهر نفسه نفدت في أقل من ساعة. وتوفر هذه الجرذان جمعية «راتي راتز» التي لا تبغي الربح في كاليفورنيا وتساعد على إيجاد أسر لهذه القوارض كحيوانات منزلية.

وقالت مسؤولة في الجمعية جنيفير جيرجار «تحب الجرذان المداعبة، وهي حنونة أكثر من أي حيوانات أخرى صغيرة».

يأتي مقهى «رات كافيه» فيما تشهد مقاهي القطط فورة في أجزاء من آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، حيث يرتشف الزبائن المشروبات محاطين بهذه الحيوانات التي غالباً ما تكون متاحة للتبني.