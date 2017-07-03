عودة مركبة الشحن الفضائية «دراجون» إلى الأرض

كاليفورنيا (رويترز)

انفصلت مركبة الشحن الفضائية «دراجون»، التابعة لشركة سبيس إكس، عن محطة الفضاء الدولية، أمس الاثنين، استعداداً لعملية هبوط في مياه المحيط الهادي، وتحمل على متنها 1814 كيلو جراماً من مواد الشحن، وعينات الاختبار.

وأظهرت صور من إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، ذراعاً آلية تنفصل عن محطة الفضاء الدولية، وتوجه عملية الانفصال، من أجل عودة مركبة الشحن دراجون إلى الأرض.

وأشرف رائدا الفضاء بيجي ويستون وجاك فيشر على عملية إطلاق دراجون من المحطة التي ظلت متصلة بها لثمانية وعشرين يوماً.

ودراجون هي مركبة شحن الإمدادات، الوحيدة التابعة لسبيس إكس، القادرة على العودة إلى الأرض وهي سليمة. ويستعيدها فريق سبيس إكس من المحيط الهادي بعد هبوطها، لينقلها إلى مركز أبحاث في كاليفورنيا.