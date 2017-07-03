خادم الحرمين لن يحضر قمة العشرين

برلين (د ب أ)

أكدت السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين أمس أن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لن يأتيا إلى مدينة هامبورج الألمانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين «جي 20» المنتظرة يومي الجمعة والسبت القادمين. وبحسب السفارة السعودية، سوف يرأس وزير الدولة إبراهيم العساف وفد المملكة خلال القمة.

إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن «أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة للرئيس الأميركي، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق اطراد التقدم والازدهار»، بحسب وكالة الأنباء السعودية. كما أشاد الملك سلمان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة. أيضاً بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس الأميركي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.