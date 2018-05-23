«الهلال» توزع 2800 سلة غذائية في الساحل الغربي

اليمن (وام)

وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتية 2800 سلة غذائية على أهالي مناطق الثوباني بمديرية المخا والغويرق بمديرية التحيتا والقطابا بمديرية الخوخة في الساحل الغربي لليمن، ضمن الدعم الإماراتي المستمر لليمن وتحسين الحياة المعيشية للأشقاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وجاء توزيع السلال الغذائية في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من الإمارات لدعم الأشقاء اليمنيين في وقت تعاني معظم الأسر معوقات اقتصادية وأوضاعا إنسانية صعبة جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي وانتهاكاتها المستمرة في حق اليمنيين. وساعد توزيع السلال والسلع الأساسية على أهالي الساحل الغربي في عودة الحياة الطبيعية، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية التي تواجههم وتوفير معيشة حسنة لأبناء الشعب.

وأضاءت فرق «الهلال الأحمر» حياة 2500 نسمة من أبناء الشعب اليمني بعد صيانة وتأهيل شبكة الكهرباء وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى منطقة الخضراء الواقعة جنوب المخا بالساحل الغربي، وذلك في إطار جهود الإمارات لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية في المناطق اليمنية المحررة من الميليشيات، بالتزامن مع مواصلة فرق «الهلال الأحمر» جهودها الدؤوبة في إغاثة أبناء اليمن من خلال توزيع آلاف السلال الغذائية وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.

وقال رئيس فريق «الهلال الأحمر» في الساحل الغربي راشد الخاطري، إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على أهالي مناطق الساحل الغربي وتنفيذ المشاريع التنوية والخدمية يأتي في إطار الحرص المستمر للإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم. وأضاف أن «الهلال الأحمر» ينفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار الميليشيات. وأشار إلى أن برامج «الهلال الأحمر» الإنسانية المستمرة تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية والتي كان لها أفضل الأثر في نفوس أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم.

وتوجه المستفيدون بالشكر والعرفان إلى الإمارات على دعمها غير المحدود للأسر اليمنية والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم، مؤكدين أن التحالف العربي يساهم بفاعلية في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي. كما أعرب أهالي منطقة الخضراء عن سعادتهم باستئناف عملية ربط منطقتهم بمنظومة الكهرباء، وإعادة تشغيل التيار الذي يخفف من معاناتهم متوجهين بالشكر إلى «الهلال الأحمر» على تنفيذ المشاريع التي تستهدف إسعاد أبناء الساحل الغربي.

من جهة ثانية، أقامت هيئة الهلال الأحمر إفطاراً جماعياً للأهالي والنازحين في منطقة البيطرة «فيوش» بمديرية تبن في محافظة لحج ضمن برنامج مشروع «إفطار صائم» بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. كما قام فريق «الهلال الأحمر» بتوزيع 880 وجبة إفطار جاهزة على منازل المواطنين من الفقراء المحتاجين في المنطقة.

وتجمع عدد كبير من الأهالي والنازحين في ساحة مدرسة البيطرة لتناول وجبة الإفطار المقدمة من «الهلال الأحمر» في جو من السعادة والطمأنينة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهود فريق هيئة الهلال الأحمر بالمديرية. وقال أحد الذين حضروا مائدة الإفطار، إن جمع أهالي حارات المنطقة على مائدة إفطار واحدة لمسة حانية صنعها «الهلال الأحمر» باقتدار.