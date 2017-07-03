مواجهات بين قوَّات الأمن وباعة فوضويين بالعاصمة التونسية

ساسي جبيل (تونس)

اندلعت مواجهات بين باعة جائلين فوضويين بساحة العملة بالعاصمة، تونس، وقوّات الأمن التي حاولت منعهم من الانتشار الفوضوي إثر قيامهم بوقفة احتجاجيّة أمام مقرّ المحافظة، وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن نحو 300 شخص من «المنتصبين الفوضويين قد تجمعوا الاثنين على مستوى نهج «سيدي بومنديل وساحة الخربة بالعاصمة»، محاولين الانتشار الفوضوي مجدداً، ولمّا تم منعهم تعمدوا رشق أعوان الأمن الوطني بالحجارة والمقذوفات الصلبة، مما أسفر عن إصابة عوني أمن تم نقلهما لتلقي الإسعافات، كما تم تهشيم بلور ثلاث سيارات أمنية وتمَّ استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين».

وأوضح البيان أن الوحدات الأمنية قامت بملاحقة المجموعات التي استعملت الحجارة والشماريخ وأمكن تقديم 47 شخصاً منهم إلى الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، وأن الأبحاث جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويذكر أنّ الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس بالاشتراك مع الوحدات الأمنية بإقليم الأمن الوطني بتونس، تقوم بحملة واسعة انطلقت منذ 26 يونيو الماضي، للقضاء على النقاط السوداء في أكثر الشوارع الرئيسية والفرعية بالعاصمة.