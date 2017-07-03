جيبوتي تطلب نشر قوات أفريقية على حدودها مع إريتريا

أديس أبابا (رويترز)

قال وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف أمس إن بلاده طلبت من الاتحاد الأفريقي نشر مراقبين على طول حدودها المتنازع عليها مع إريتريا بعد أن سحبت قطر قوات حفظ السلام قبل أسبوعين.

وقال يوسف لرويترز خلال قمة لزعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «انسحبت القوات القطرية دون سابق إنذار دون أن تمهد الأرض بحق تاركة وضعاً راهناً ليس في مصلحة البلدين». وأضاف: «اقترحنا على الاتحاد الأفريقي سد الفجوة في الجانب المتنازع عليه. نحتاج أن يتصرف الاتحاد الأفريقي بسرعة».

وقُتل عشرات من جنود جيبوتي وأصيب العشرات في اشتباكات عام 2008 مع إريتريا. واندلع القتال بعد أن اتهمت جيبوتي إريتريا بإرسال قوات عبر الحدود. ووسط مخاوف من تصاعد الصراع وامتداده طلب مجلس الأمن الدولي من الجانبين التراجع. وقال يوسف إن نشر قوة محتملة للاتحاد الأفريقي قد يتضمن خبراء في منع اندلاع صراع أو أفراد «قوة احتياط» إقليمية يشكلها الاتحاد.