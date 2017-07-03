الجزائر: مقتل 63 إرهابياً في 6 أشهر

الجزائر (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل 63 إرهابيا واعتقال 22 آخرين، في عمليات مختلفة للجيش الجزائري، في النصف الأول من العام الجاري. وأظهرت حصيلة رسمية نشرتها وزارة الدفاع تسليم 10 إرهابيين آخرين للسلطات العسكرية، إلى جانب العثور على جثت 5 إرهابيين. كما تم اعتقال 100 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وأربعة تجار أسلحة.

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، تمكنت وحدات الجيش الجزائري من كشف وتدمير 241 مخبأ للإرهابيين والأسلحة.

وجرى ضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخيرة، منها 167 كلاشنيكوف ومدفعين إس بي جي 9 وثلاث قاذفات صاروخية آر بي جي 7 وثلاث قاذفات صاروخية آر بي جي 2 وأربعة رشاشات ثقيلة ديكتاريوف و12 بندقية رشاشة إف إم بي كيه و46 بندقية صيد وثلاث بنادق تقليدية و26 بندقية سيمونوف و15 بندقية تكرارية و15 مسدسا آليا و94 مقذوفا من مختلف الأنواع و23 ألفا و542 طلقة من مختلف العيارات.

وتم أيضا كشف وتدمير ثلاث ورش لصناعة المتفجرات والقنابل و1140 كيلوجراما من المواد الكيمياوية لصناعة المتفجرات، وأكثر من 100 كيلوجرام من البارود. وجرى التحفظ على كيلوجرامين من المتفجرات و150 لتراً من حمض النتريك. وتمكن الجيش الجزائري خلال النصف الأول من العام الجاري، من كشف وتدمير 272 قنبلة تقليدية الصنع، و121 لغما تقليدي الصنع، و12 مدفعا تقليدي الصنع.