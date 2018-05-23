خالد بن سلمان يسأل ظريف: هل الصواريخ للحوثيين دفاعاً؟



تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 واشنطن (وكالات) وجه السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، سؤالاً لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حول الادعاءات الإيرانية عن برنامجها الصاروخي. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 5 خبراء من الحرس الثوري الإيراني لدورهم في نقل الصواريخ والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن «ممتن للولايات المتحدة لاتخاذها هذه الخطوة، حتى الآن، تمّ إطلاق أكثر من 140 صاروخاً باليستياً على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية». وأضاف «إيران تدّعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي، أسأل ظريف، كيف يمكن لتزويد الميليشيات اليمنية بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران؟.