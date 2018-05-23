استشهاد طفل فلسطيني واعتقال 5 شبان

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، غزة)
استشهد، مساء أمس الأربعاء، طفل فلسطيني متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة الشمالي «بيت إيل».
وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الطفل عدي أكرم أبو خليل (15 عاماً) من قرية عين سينيا، شمال رام الله، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مدخل البيرة الشمالي. وكان الطفل أبو خليل أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ثمانية أيام على مدخل البيرة الشمالي، حيث نقل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ومن ثم جرى تحويله إلى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، ليعلن عن استشهاده اليوم متأثرا بإصابته.
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واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، خمسة فلسطينيين بتهمة المشاركة في مسيرات شعبية في الضفة الغربية وضلوعهم في عمليات مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وزعم الجيش الإسرائيلي أن 5 فلسطينيين اعتقلوا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بدعوى مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي شن حملات اعتقال ليلية ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية. وأصيب شابان واعتقل آخران، فجر أمس الأربعاء، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.