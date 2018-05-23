الرئاسة: «صفقة القرن» من دون موافقة فلسطينية مصيرها الفشل

رام الله، القدس (وكالات)
أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أن أي مبادرة أميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون القدس والموافقة الفلسطينية عليها «مصيرها الفشل».
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي: «إن تكرار الحديث عن قرب قيام الولايات المتحدة الأميركية بطرح ما يسمى بصفقة القرن سيكون مصيرها الفشل، ما دامت لا تحظى بالقبول الفلسطيني، ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية». وأضاف أبو ردينة: «إن أي محاولات رامية للالتفاف على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، وعلى أسس الشرعية الدولية سواء من خلال أطراف فلسطينية أو نماذج مشبوهة، فشلت في الساحة تحت شعار قيادات محلية، اندثرت أمام صلابة الموقف الفلسطيني أو من خلال أطراف إقليمية، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور، والتوتر على صعيد المنطقة والعالم».
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من جانبه، اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، واشنطن بالمساهمة بتحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني.
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لكن واشنطن أوضحت أن سفيرها لدى إسرائيل خدع بصورة مركبة للقدس لا يظهر فيها الأقصى. وأعلنت السفارة الأميركية التي افتتحت حديثاً في مدينة القدس أن السفير ديفيد فريدمان خدع عندما التقطت له صورة وهو يتسلم صورة مركبة للقدس الشرقية أزيل منها المسجد الأقصى وقبة الصخرة المقدسين لدى المسلمين، واستبدلا بنموذج لهيكل يهودي. وقالت السفارة الأميركية في بيان: «إن الصورة المركبة للقدس دفعت أمام فريدمان من دون علمه خلال زيارة قام بها إلى جمعية خيرية في بني براك بالقرب من تل أبيب». وأضافت: «إن فريدمان لم يكن على دراية بالصورة التي دفعت أمامه عندما التقطت له الصورة»، مضيفة: «لقد شعر السفير بخيبة أمل عميقة لمحاولة استغلال زيارته بني براك لإثارة الجدل». وأكدت السفارة الأميركية أمس الأربعاء أن «السياسة الأميركية واضحة تماماً: نحن ندعم الوضع القائم».