المعارضة السورية لـ «الاتحاد»: تشكيل لجنة مصالحة وطنية في «أستانا 5» مرفوض نهائياً

يسرى عادل، خالد عبدالرحمن (أستانا، أبوظبي)

تستضيف أستانا اليوم وغداً الجولة الخامسة من المفاوضات السورية وسط سؤال قديم متجدد هو إلى أين تتجه هذه الأزمة؟ وهل يمكن أن تمثل هذه الجولة خلافاً لغيرها قفزة نوعية في إطار الحل أو طريق الحل، أم أنها ستضاف كرقم جديد في عدد الجولات التفاوضية محدودة النتائج لصراع لا يزال جرحاً مفتوحاً منذ مارس 2011.

وعشية الجولة التي تأكد حضورها من جانب نظام بشار الأسد والمعارضة، إضافة إلى الدول الضامنة للهدنة وهي روسيا وتركيا وإيران، والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وكل من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف وصفي التل، حددت السلطات الكازاخستانية أجندة عمل تشمل 4 ملفات هي، أولاً، مكافحة الإرهاب، وثانياً، تنسيق البيانات المتعلقة بمذكرة مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في 4 مايو الماضي، والتي تقضي بإنشاء 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا، ووقف النشاط العسكري في تلك المناطق، بما فيه تحليقات الطيران، على أن تتم إقامة مراكز للتفتيش على حدود هذه المناطق، إضافة إلى نشر مراكز مخصصة لمراقبة الهدنة، وثالثاً، بحث موضوع تشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية، ورابعاً، مناقشة مسائل متعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا.

خروج عن المسار

ورفضت المعارضة السورية موضوع تشكيل لجنة سورية للمصالحة الوطنية، ووصفته بأنه خروج عن مسار أستانا التفاوضي، لأن هناك من يريد أن يجعل قضية الخلاف بين النظام والمعارضة هي قضية المصالحات، مؤكدة وجود ثورة شعبية في سوريا ضد نظام الأسد، وأن المصالحات الوطنية فشلت رغم ما أريد لها. وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض نعسان أغا لـ «الاتحاد» «المصالحات التفاف على القرارات الدولية، واستغلال لما يعانيه الشعب من الإرهاب والترويع والجوع والمرض، وهي تأتي بالضغط المتصاعد، وبالتهديد بالترحيل إلى إدلب، حيث المحرقة المتوقعة، وبوسعكم متابعة ما حدث في عرسال (لبنان) لفهم أسلوب النظام وحلفائه لتحقيق المصالحات التي هي إذعان مطلق».