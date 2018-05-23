فلسطين تنضم إلى وكالتين جديدتين تابعتين للأمم المتحدة

نيويورك (أ ف ب)

أعلن منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس الأربعاء أن فلسطين انضمت إلى وكالتين إضافيتين تابعتين للأمم المتحدة، بعد أن كانت انضمت منذ عام 2011 إلى منظمة اليونيسكو برغم اعتراض الولايات المتحدة الشديد. وقال المسؤول الأممي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للشرق الأوسط «في الخامس عشر من مايو انضمت فلسطين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية». كما ذكر ملادينوف أن فلسطين انضمت أيضاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقراً.

وجاء كلام ملادينوف بعد ساعات من صدور بيان في هولندا، أوضحت فيه المنظمة أن فلسطين باتت «الدولة الـ193 الموقعة» التي تنضم إليها. وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الأمم المتحدة منذ عام 2012، وانضمت إلى أكثر من خمسين منظمة دولية أو اتفاقات دولية بحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، بينها المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة اليونيسكو. وبعد انضمام فلسطين إلى منظمة اليونيسكو أوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل أن تنسحب منها عام 2017. وفي سبتمبر الماضي حصل الفلسطينيون على عضوية كاملة في منظمة الإنتربول.