تسمم ألف شخص في الفلوجة جراء انفجار بمحطة تصفية الماء

الرمادي (د ب ا)

أعلن مصدر صحي عراقي بمحافظة الأنبار أمس، إصابة نحو ألف مدني بحالة تسمم جراء انفجار مادة الكلور في إحدى محطات تصفية الماء بمدينة الفلوجة.

وقال الدكتور عبد الستار اللواص رئيس دائرة صحة الأنبار، إن «انفجار مادة الكلور بداخل إحدى محطات تصفية المياه الكبرى في حي الشهداء بمدينة الفلوجة تسبب بانتقالها إلى منازل المواطنين فجر أمس». وأوضح أن «انفجار مادة الكلور تسبب بتسمم خطير لنحو ألف مدني من سكان مدينة الفلوجة بينهم نساء وأطفال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم»، مشيراً إلى أن هذا الانفجار يعد الأول من نوعه في البلاد منذ عدة سنين.

وبحسب مصادر بشرطة الفلوجة، فإنه لم تعرف حتى الأسباب الحقيقية وراء تفجير مادة الكلور في المحطة وهل هي نتيجة عمل تخريبي أم أنها تقع ضمن السياقات الاعتيادية في محطات تصفية المياه.