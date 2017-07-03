إحباط محاولتي تسلل من سوريا إلى الأردن



تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 عمان (وكالات) أعلن الجيش الأردني أمس، عن إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية أسفرتا عن اعتقال 7 أشخاص وضبط مواد مخدرة. ونقلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان عن مصدر عسكري مسؤول القول، إن الجيش أحبط أمس الأول محاولتي تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية «وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المعنية». ووفق البيان تم «ضبط نحو 549 ألف حبة كبتاغون و122 كف حشيش و8550 شريط ترامدول تم تحويلها إلى الجهات المختصة».