النظام يعلن وقف إطلاق النار جنوب سوريا حتى الخميس

دمشق (وكالات)

أعلنت قوات النظام السوري عن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية «درعا القنيطرة السويداء» حتى يوم الخميس المقبل. وجاء في البيان أنه تم «تعليق القتال اعتباراً من الأحد حتى الساعة 00.00 إلى يوم 6 يوليو بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية». وحذرت قوات النظام بأنها في حال حدث أي خرق سيتم الرد بالشكل المناسب.

وفي سياق متصل، بدأت قوات النظام أمس، عملية عسكرية كبيرة تحت غطاء جوي روسي تهدف إلى طرد «داعش» من محافظة حماة وسط سوريا بحسب تقارير اخبارية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان إن غارات عنيفة ومكثفة نفذتها طائرات حربية روسية واخرى تابعة للنظام على مناطق سيطرة تنظيم «داعش» بريف حماة الشرقي بالتزامن مع معارك تشهدها المنطقة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وتنظيم «داعش» من جهة أخرى.

وأضاف أن الاشتباكات التي بدأت بها قوات النظام تأتي في نطاق عملية عسكرية واسعة لإنهاء وجود «داعش» في محافظة حلب موضحاً أن قوات النظام تسعى من خلال ذلك للتقدم نحو ريف حماة الشرقي لإجبار التنظيم على الانسحاب من مساحة تقدر بنحو 2500 كيلومتر مربع. كما تسعى لإنهاء وجود التنظيم في محافظة حماة من أجل تأمين طريق «سلمية أثريا خناصر حلب» والذي يعد الشريان الرئيس المغذي لمدينة حلب ومناطق سيطرة النظام في المحافظة وكذلك تأمين طريق «تدمر حمص» بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات عنيفة دارت أمس جنوبي مدينة الرقة بين «قوات سورية الديمقراطية» وتنظيم «داعش»، وذلك بعد ساعات من تمكن القوات من دخول المدينة، معقل تنظيم «داعش» في سورية، من جهة الجنوب.