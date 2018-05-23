5 إرهابيين يستسلمون للسلطات الجزائرية

الجزائر (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأربعاء، أن خمسة إرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية في منطقتي (تمنراست) و(سكيكدة) شرقي وجنوبي البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن ثلاثة إرهابيين سلموا أنفسهم في منطقة (تمنراست) جنوب الجزائر هم (غربي أحمد) و(غدير عبدالناصر) و(عماري لزهر)؛ إذ التحقوا بالجماعات الإرهابية في عامي 2015 و2016. وأضافت أن إرهابيين آخرين في منطقة (سكيكدة) شرقي البلاد سلما أنفسهما إلى السلطات العسكرية هما (مرابط رابح) المدعو «شعيب» والذي كان ينشط كمختص في صناعة المتفجرات و(بوخالفة حسين) المدعو «شرحبيل»، وكانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية عام 2002. وذكرت الوزارة أنه تم ضبط خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و11 مخزن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدانية كانت بحوزة الإرهابيين الخمسة.