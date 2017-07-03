بدء إعادة إعمار 12 ألف مسكن في عدن



تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 عدن (الاتحاد) أعلنت السلطات المحلية في عدن عن بدء عملية إعادة إعمار المساكن المتضررة جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وبتكلفة 83 مليون دولار». وأفاد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، أن عملية إعادة الإعمار ستتم على مراحل، وسيتم تدشينها الأسبوع القادم في مديرية التواهي ستعقبها مديريتا المعلا وصيرة كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الأولى لإعادة إعمار 12 ألف مسكن مع مراعاة النمط الأثري للمنشأة السياحية المتضررة على مستوى المحافظة.