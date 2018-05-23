السعودية: الوضع الصحي للمعتمرين مطمئن

الرياض (وام)

أكدت وزارة الصحة السعودية أنها لم تسجل حتى الآن أي أمراض وبائية بين المعتمرين، وأن الوضع الصحي مطمئن. وأوضحت الوزارة - في بيان أمس - أنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي، مشيرة إلى أن الخطة الوقائية التي أعدتها لموسم عمرة شهر رمضان الجاري تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والأنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة. وقالت إنها تقوم في منطقة مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها السبعة، وكذلك مدينة الملك عبدالله الطبية، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية المتواجدة داخل الحرم المكي الشريف.