البحسني : دور حاسم للتحالف في إنهاء سيطرة الإرهاب على ساحل حضرموت

حضرموت (الاتحاد)

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن دور قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات كان حاسماً في معركة تحرير ساحل محافظة حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة في أبريل 2016. وأضاف أن العمل مستمر تحت قيادة الشرعية وبالتعاون مع دول التحالف العربي من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واستتباب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، مضيفاً أن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وصولا إلى استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب واستتباب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال ترأسه اللواء البحسني الذي يشغل أيضاً منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية لاجتماع المكاتب التنفيذية في ساحل حضرموت. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحملت نصيب الأسد في الدعم الذي قدم لعملية تحرير المكلا وأيضاً في عملية تطبيع الأوضاع، وإعادة الحياة من جديد عقب التخلص من قوى الشر والإرهاب، مضيفاً أن دعم الأشقاء في الإمارات شمل مختلف الجوانب والقطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين. وأضاف أن قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية ستشهد خلال المرحلة القادمة اهتماماً كبيراً في عمليات التسليح والتدريب والتأهيل والتجهيز بأحدث المعدات الفنية من أجل رفع جاهزيتها لتنفيذ خطة أمنية شاملة على مستوى ساحل ووادي وصحراء المحافظة.