«دبلوماسية رياضية» لمشاركة كوريا الشمالية

سيؤول (أ ف ب)

طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين مساعدة اللجنة الأولمبية الدولية لدعوة كوريا الشمالية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونج تشانج، معتبراً أن ذلك سيساهم في السلم في المنطقة.

واقترح الرئيس الكوري الجنوبي الذي يؤيد إحياء العلاقات بين سيؤول وبيونج يانج، مشاركة الكوريتين بفريق واحد في دورة الألعاب الشتوية المقبلة التي تستضيفها كوريا الجنوبية للمرة الأولى. وخلال لقائه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في سيؤول، جدد الرئيس الكوري الجنوبي رغبته في «دبلوماسية رياضية»، مشدداً لدى مخاطبه على أن تقدم اللجنة الأولمبية الدولية المساعدة لتمكين كوريا الشمالية من المشاركة في هذه الألعاب.

وقال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي استناداً إلى تصريحات للأخير أمام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: إذا شاركت كوريا الشمالية، فستكون مساهمة ليس فقط في الروح الأولمبية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام في المنطقة وفي العالم، بالإضافة إلى تناغم أفضل للبشرية. وأضاف: مون اعرب عن أمله في أن تكون الألعاب الأولمبية لبيونج تشانج ألعاباً أولمبية للسلام وتريح الكوريين المجروحين من الانقسامات. ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية منذ توقيع الهدنة عام 1953، وكانت بيونج يانج قاطعت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيؤول في عام 1988.

ورحب باخ بطلب الرئيس الكوري الجنوبي، معتبراً أنه يعكس الروح الأولمبية، ووعد بالمساعدة على فتح باب أولمبياد بيونج تشانج أمام الرياضيين الكوريين الشماليين بحسب متحدثه الرسمي.

ومع ذلك، لم يحدد باخ الكيفية التي يتدخل بها في هذا الملف.

ولم يتأهل أي رياضي كوري شمالي لدورة الألعاب الأولمبية عام 2018، ما يعزز مخاوف عدم وجود أي رياضي من نظام بيونج يانج في بيونج تشانج.

وفي حال تشكيل فريق يجمع الكوريتين، فستكون هناك فرصة إشراك بعض الرياضيين الشماليين في الرياضات الجماعية مثل الهوكي على الجليد.

واستبعد المندوب الكوري الشمالي الوحيد في اللجنة الأولمبية الدولية هذا الاقتراح، معللاً ذلك بالتوترات السياسية بين البلدين، وضيق الوقت.