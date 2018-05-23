ترامب: مصير القمة مع كوريا الشمالية يتحدد الأسبوع المقبل

واشنطن (وكالات)

أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن مصير القمة التاريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون سيتحدد «الأسبوع المقبل»، فيما توجه مساعدوه الى سنغافورة للإعداد للقمة. وقال ترامب في إشارة إلى القمة التي من المقرر ان تعقد في 12 يونيو «بالنسبة لسنغافورة، سنرى، يمكن ان تحصل.. وفي أي حال سنعلم الأسبوع المقبل بشأن سنغافورة. إذا ذهبنا اعتقد أن ذلك سيكون أمرا عظيما لكوريا الشمالية».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس: إن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المفاوضات مع كوريا الشمالية إذا مضت المحادثات المقبلة بشأن برنامجها النووي في الاتجاه الخاطئ. وقال بومبيو في تصريحاته الافتتاحية خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: إن إبرام «اتفاق سيئ ليس خيارا. الشعب الأميركي يعول علينا للقيام بذلك بشكل صائب. إذا لم يكن الاتفاق السليم مطروحا على الطاولة فسننسحب بكل الاحترام». وأضاف أن حملة الولايات المتحدة، مع شركائها، للضغط على بيونج يانج تؤتي ثمارها. وتابع: «وضعنا لن يتغير حتى نرى خطوات ملموسة تتخذ باتجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه». وقال بومبيو إن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم تنازلات لبيونجيانج في القمة المقررة يوم 12 يونيو في سنغافورة.