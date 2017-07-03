«خورفكان لأصحاب الهمم» يعسكر في سلوفاكيا وطاجكستان

خورفكان (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين اجتماعه الأول برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة، لتوزيع المناصب الإدارية الجديدة وتقديم الشكر إلى مجلس الإدارة السابق على الجهود التي اضطلع بها في الفترة الماضية.

حضر الاجتماع، محمد عبدالرحمن القواضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد حسن القاضي، أمين السر العام، وخليل محمد جمعة المنصوري، أمين السر المساعد رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، وإبراهيم سعيد بغداد، المدير المالي رئيس اللجنة المالية، ومحمد أحمد الكندي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، وعائشة أحمد عبدالله الحمودي، رئيس لجنة الفتيات والتميز المؤسسي، وإبراهيم محمد النقبي، رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر واستقطاب اللاعبين.

وتوجه الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد في بداية الاجتماع بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تجديد الثقة في المجلس، كما هنأ الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.

بدوره، أكد لؤي سعيد علاي، اعتماد برنامج المشاركات الدولية والمعسكرات الخارجية في الصيف في كل من طاجكستان لرفعات القوى وسلوفاكيا لألعاب القوى، وذلك على نحو يعزز الطموحات في المنافسة على حصد أفضل النتائج في البطولات المحلية والدولية.