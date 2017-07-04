بين سويفت سابع سباق المطر في فرنسا

فرنسا (الاتحاد)

حل بين سويفت، دراج فريق الإمارات، سابعاً في المرحلة الثانية من جولة فرنسا، التي تميزت بطقس ماطر، فيما تعرض ماتيو بونو من فريق الإمارات لحادث اصطدام جماعي قبل خط النهاية بنحو 25 كلم، وتسبب المطر بانزلاق نحو 20 دراجاً على مسار السباق.

تصدر سباق السرعة الدراج مارسيل كيتل من فريق كويك ستيب فلورز، في حين احتفظ جيريان توماس من فريق ساي بالقميص الأصفر لليوم الثاني على التوالي، في حين فاز تايلور فيني من فريق كانونديل دراباك بلقب ملك الجبال.

حول مشاركته في السباق، قال بين سويفت: «كان سباق سرعة معقداً وصعباً. أعتقد أن الكثيرين قد توتروا عقب حادث الانزلاق. حاولت أن أقود دراجتي بيسر وهدوء، وظننت أنني لن أحقق نتيجة طيبة إذ كنت في مؤخرة المجموعة على بعد 15 كلم فقط من النهاية. مع ذلك، فقد تقدمت إلى المقدمة، وقبل 3 كلم من النهاية أصبحت في موقع جيد، لكن الوضع كان بالغ الصعوبة، فقد كان ثمة ازدحام للدراجين في كل مكان. وجدت أمامي ممراً معقولاً بين الدراجين، لكني كنت متأخراً في الخلف، لذا كان عليّ الانطلاق مبكراً قبل نحو 600 متر من النهاية. لا بأس بالنتيجة التي حققتها، فأنا غير متخصص بسباقات السرعة كما هو كيتل وجريبل وكافانديش. ثمة الكثير من الفرص أمامنا في هذا السباق، وسوف أبذل كل جهدي فيه».

وتشهد المرحلة الثالثة 5 مسارات تسلق مصنفة تمتد لأكثر من 212.5 كلم وتنتهي على قمة الهضبة، حيث يدخل مسار الجولة الأراضي الفرنسية عبر لوكسمبورج. وسوف يتمثل التحدي الأكبر للدراجين المشاركين في كوت دي ريليجيوز. يتميز الجزء الأخير من المرحلة بمسافة 1.6 كلم تنحدر بدرجة 11%، حيث ستكون هدفاً لدراجي التصنيف العام من أجل تحقيق فوارق زمنية عن منافسيهم.