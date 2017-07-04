بين سويفت سابع سباق المطر في فرنسا

فرنسا (الاتحاد)
حل بين سويفت، دراج فريق الإمارات، سابعاً في المرحلة الثانية من جولة فرنسا، التي تميزت بطقس ماطر، فيما تعرض ماتيو بونو من فريق الإمارات لحادث اصطدام جماعي قبل خط النهاية بنحو 25 كلم، وتسبب المطر بانزلاق نحو 20 دراجاً على مسار السباق.
تصدر سباق السرعة الدراج مارسيل كيتل من فريق كويك ستيب فلورز، في حين احتفظ جيريان توماس من فريق ساي بالقميص الأصفر لليوم الثاني على التوالي، في حين فاز تايلور فيني من فريق كانونديل دراباك بلقب ملك الجبال.
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وتشهد المرحلة الثالثة 5 مسارات تسلق مصنفة تمتد لأكثر من 212.5 كلم وتنتهي على قمة الهضبة، حيث يدخل مسار الجولة الأراضي الفرنسية عبر لوكسمبورج. وسوف يتمثل التحدي الأكبر للدراجين المشاركين في كوت دي ريليجيوز. يتميز الجزء الأخير من المرحلة بمسافة 1.6 كلم تنحدر بدرجة 11%، حيث ستكون هدفاً لدراجي التصنيف العام من أجل تحقيق فوارق زمنية عن منافسيهم.