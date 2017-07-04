أبوظبي (الاتحاد)

كثفت منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين «منتخب الأمل» استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للمدارس للجودو التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي اعتباراً من السبت المقبل، وتضم البعثة التي تم ترشيحها للمشاركة في البطولة العالمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم نخبة من مواهب الأولمبياد المدرسي الذي أقيم في دبي مؤخراً، وتعقب المشاركة المدرسية العالمية الانتقال للمشاركة في بطولتي آسيا للجودو.

يترأس البعثة المشاركة في البطولتين القادمتين محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد وتضم المدرب الياباني نويا هاراجوتشي و8 لاعبين، هم أحمد فيصل، أحمد الحوسني، عبيد عادل، مصبح الشامسي، عيسي محمد جميل، سلطان خدوم، علي حسن الدرمكي وخليفة الحوسني، وهي نفس الأسماء التي ستشارك في بطولتي آسيا، وستكون الأولى في هونج كونج، أما الثانية فتقام في مكاو على مستوى الناشئين والشباب وفقاً لبرمجة الاتحاد الآسيوي للجودو، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو الجري.

وأطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد خلال اتصال هاتفي برئيس البعثة على مستوى الاستعدادات وانتظام اللاعبين المختارين كافة في تدريباتهم بصالة الاتحاد بإشراف المدرب الياباني الجديد، أملا أن يحقق اللاعبون المختارون طموحات الجودو الإماراتي خلال الموسم الجديد.

وثمن رئيس الاتحاد اختيار كل من أحمد المشجري لاعب فريق الجزيرة وراشد الحوسني وزايد النقبي لاعبا فريق الوحدة ضمن وفد مجلس أبوظبي الرياضي الذي غادر لجمهورية الصين بدعوة من السفارة الصينية والجامعة الرياضية بهدف تحقيق الشراكات المهمة مع المؤسسات الرياضية الدولية والاطلاع على التجربة الصينية في إعداد الرياضيين للمشاركة في مختلف البطولات والتجمعات الرياضية والمنافسة علي ألقابها، إلى جانب قضاء فترة معايشة على الطبيعة لمدة أسبوع كامل للتعرف على آلية العمل لدى تلك الجامعة المتخصصة في تأهيل الكوادر الرياضية من إداريين ولاعبين كتجربة ضرورية ومفيدة ستحقق ثمارها مستقبلاً.