نجوم النسخة الثانية: وسام التفوق حافز لمزيد من التميز

تواصلت ردود فعل الرياضيين الفائزين بالنسخة الثانية من استفتاء «الاتحاد» في كل الألعاب للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 500 شخصية رياضية وإعلامية من مسؤولين بالاتحادات الرياضية والأندية وأيضاً عدد كبير من اللاعبين في مختلف الألعاب ومدربين وإداريين وعدد من الإعلاميين.

وضمت قائمة الفائزين في النسخة الثانية 10 رياضيين يتقدمهم فيصل الكتبي بطل الجو جيتسو، والرامي الذهبي سيف بن فطيس، والموهوب خالد خليل في ألعاب القوى، والسباح الواعد يعقوب السعدي، واحتفظ يوسف ميرزا بطل الدراجات باللقب للعام الثاني على التوالي، وهو ما حدث مع سعيد مبارك لاعب كرة السلة، فيما دخل القائمة للمرة الأولى طارق شاهين لاعب الشارقة لكرة اليد وعامر غلام لاعب الكرة الطائرة وظهر في الكادر راشد عبدالحميد نجم كرة الطاولة، وخليفة العبار بطل الكاراتيه.

وأكد نجوم النسخة الثانية أن الحصول على الجوائز والألقاب يمثل حافزا للإجادة والتميز خلال الفترة المقبلة لرفع علم الإمارات عاليا والصعود إلى منصات التتويج.

ابن فطيس:

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