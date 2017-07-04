الناميبية كوتزي بطلة الشباب والناشئين للقدرة

عصام السيد (سردينيا)

أسدل الستار على مهرجان سردينيا للقدرة الذي تألف من أربعة سباقات أقيمت برعاية رئيسة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للقدرة على مدى يومين بمنتجع هورس كنتري بارك في اربوريا بإيطاليا، وشارك فيه 44 فارساً وفارسة من 5 دول، وشهد تتويج فارسات الإمارات بإنجاز تاريخي من خلال الفوز بالمراكز الخمسة الأولى لسباق كأس «أم الإمارات» للسيدات للقدرة، بعد أداء استثنائي من البطلة اليازية الرميثي الحاصلة على الميدالية الذهبية، وعلياء الصبوري الحائزة على الميدالية البرونزية، واحتلال الفارسة نوف علي المركز الرابع والفارسة عائشة الرميثي المركز الخامس في السباق الذي أقيم لمسافة 120 كلم (نجمتين) CEI **، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار «عالم واحد، 6 قارات، أبوظبي العاصمة».

وأُقيمت السباقات بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وتأتي رعاية المهرجان لبطولات القدرة انطلاقاً من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي للارتقاء بتلك الرياضة، وتوسيع قاعدة سباقاتها في العالم.

وشهد يوم أمس الأول تتويج الفارسة الشابة جويل كوتزي من ناميبيا على صهوة الجواد «كويللو شي فوي» بلقب سباق كأس الفرسان الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم نجمتين، وسط حضور جماهيري غفير.