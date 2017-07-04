منتخب «فتيات الرجبي» يشارك في «الألعاب العالمية»

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة المنتخب الوطني للفتيات للرجبي تحت 18 سنة البلاد متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في دورة الألعاب العالمية لسباعيات الرجبي، والتي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويسبق البطولة معسكر لمدة 4 أيام في منطقة ماركوسي وهذه هي المرة الأولى في تاريخ اتحاد الرجبي التي يشارك منتخب فتيات مواطنات في بطولة خارجية، وتضم البعثة 15 فرداً برئاسة فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة.

والتقى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد ببعثة المنتخب في المران الأخير قبل السفر وبحضور قيس الظالعي الأمين العام للاتحادين الآسيوي والإماراتي للرجبي، وفوزية فريدون عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، بالإضافة للطاقم الفني والإداري للاتحاد.

وحث الشيخ محمد بن مكتوم اللاعبات على الظهور المشرف والتحلي بالروح الرياضية العالمية، مقدراً مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهن في تمثيل بلادهن للمرة الأولى معرباً لهن عن تقديره لهن واتباع اللاعبات للتعليمات الصادرة من إدارة البعثة خلال إقامتهن، كما طلب منهن اكتساب الخبرة مع عدم النظر للنتائج في المشاركة الأولى وصرح أنه سوف يتابع خطواتهن أولاً بأول منذ لحظة سفرهن حتى عودتهن بإذن الله إلى أرض الوطن.

يذكر أن هذه البطولة يشارك بها عدد 8 فرق من الولايات المتحدة، سويسرا، الهند، فرنسا، بالإضافة إلى الإمارات، وقد تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وجاء منتخبنا في المجموعة الثانية، مع كل من فرنسا وسويسرا.