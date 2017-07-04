«سباحة الجزيرة» تلغي المعسكر الخارجي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد جمعة الغيلاني المشرف العام على نشاط السباحة في نادي الجزيرة أن شركة الألعاب المصاحبة ألغت المعسكر الخارجي للموسم الجاري، تواكباً مع سياسة ترشيد الإنفاق التي اعتمدتها مع كل الألعاب، وأنه سيتم الاكتفاء بالتدريبات الداخلية في حمام سباحة مدرسة حمود بن علي بأبوظبي، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل استعداداً لخوض بطولة كرة الماء في شهر سبتمبر.

وقال الغيلاني: تم الإبقاء على نفس الجهاز التدريبي لمختلف المراحل السنية، والذي يضم 4 مدربين هم شريف يوسف، وخالد الجابري، وهشام محمد، وعبدالرحمن المعيني، وتم وضع خطة لتطوير مستوى اللاعبين الصاعدين من البراعم والناشئين ممن تبدأ أعمارهم من السابعة والثامنة وحتى السابعة عشرة، للمنافسة على كل البطولات المحلية ودعم المنتخبات الوطنية باللاعبين في مختلف المراحل.

وقال الغيلاني: أهم المشاركات الداخلية هذا الموسم هي بطولة كأس الإمارات للسباحة في شهر نوفمبر، وبطولة المياه المفتوحة في أبوظبي في شهر ديسمبر، ونحن ننتظر العودة إلى مسبح الجزيرة، لأنه أفضل مسبح بالنسبة لنا، وقد توقف النشاط فيه في الفترة الأخيرة لأسباب وتفاصيل لا أعلمها بين الشركة التي كانت تستأجره وبين نادي الجزيرة.