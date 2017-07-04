«الجو جيتسو» يؤسس أول مركز في «مردف مول دبي»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

توضع حالياً اللمسات الأخيرة على تأسيس أول مركز للجو جيتسو في دبي بمجمع مردف التجاري على مساحة 300 متر مربع، بالتعاون بين اتحاد الجو جيتسو وشركة بالمز سبورت الرياضية الذراع الفنية للاتحاد، وسوف يستوعب المركز 250 لاعباً ولاعبة في مختلف المراحل السنية يومياً، ويعمل طوال أيام الأسبوع من دون إجازات على مدار العام.

ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذا المركز اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، على أن يفتتح رسمياً في نهاية يوليو بهدف التوسع الجغرافي لنشر اللعبة في كل إمارات الدولة وفقاً للخطة الموضوعة من قبل الاتحاد للوصول بـ «فن الترويض» لكل إمارات الدولة، بعد أن دخلت في كل البيوت بالعاصمة أبوظبي.

وسوف يتم تخصيص 10 مدربين أكفاء للإشراف على هذا المركز بقيادة ويزلي فيرنانديز بطل العالم السابق في الحزام الأسود، وجوزيه جونيور بطل العالم الحالي وصاحب ذهبية وزن فوق 94 كجم في عالمية أبوظبي الأخيرة أبريل الماضي، والفائز بلقب أفضل لاعب في العالم وفقاً للتصنيف الدولي الذي يعده اتحاد الجو جيتسو للمشاركين في كل بطولاته.

من ناحيته، أكد ويزلي فيرناندو أن المركز سيستقبل كل المراحل السنية من الرابعة حتى ما فوق 40 سنة لأن رياضة الجو جيتسو لكل الأعمار، وأن البرامج التدريبية سوف تتضمن الجوانب البدنية والحركات الفنية، وسوف تتعامل مع المبتدئين وأصحاب الخبرة لتوفير كل فرص تطوير المستويات لكل الفئات، وأن الفريق الفني الذي سيشرف على الموضوع تم اختياره بعناية فائقة، حيث إن معظمهم أبطال عالم من أبناء تلك اللعبة.